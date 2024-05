Rapporti tesi col Comune. Virtus, il presidente lascia

Il presidente della Virtus Amiata Neania Aldobrandesca, società calcistica nata dalla fusione di Asd Aldobrandesca Arcidosso e Neania Castel Del Piano, si è dimesso e i motivi non riguardano le prestazioni sportive del club. Il gesto di Leonardo Toninelli ha suscitato scalpore in molti ambiti e adesso la società intende fare chiarezza. "L’obiettivo – spiega la società con una nota ufficiale – è quello di rafforzare la tradizione calcistica del territorio e di riportare la società in campionati più consoni al blasone rappresentato valorizzando, nel contempo, i giovani atleti del territorio. Purtroppo questa visione, apprezzata e condivisa dall’ amministrazione comunale di Arcidosso, è stata palesemente e pesantemente ostacolata dall’amministrazione comunale di Castel Del Piano, con ricorrenti falsità che hanno portato il presidente Leonardo Toninelli a prendere le distanze da tali atteggiamenti personali, rassegnando le proprie dimissioni".

I motivi delle dimissioni sarebbero da ricercare nei rapporti tesi tra società e Comune, quindi.

"Ad oggi – proseguono dalla Virtus Amiata – nonostante i molti proclami e svariate rassicurazioni e promesse rimaste lettera morta, nonché la relativa aggiudicazione del bando pubblico, anche a mezzo stampa, relativo all’assegnazione dello stadio comunale di Castel del Piano, non si comprende la motivazione per cui l’impianto sportivo non sia stato effettivamente affidato alla nostra associazione. È di tutta evidenza come i progetti ideati ed avviati dalla nostra società, seppur fra mille difficoltà, non possano prescindere dalla fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni comunali coinvolte, oltreché dalla condivisione di intenti dei soggetti interessati". La società "si riserva di accettare le dimissioni almeno fino alla fine del mandato" e "ringrazia comunque il presidente Toninelli per la collaborazione svolta, auspicando caldamente che nel frattempo riveda la propri decisione e torni quanto prima alla guida della Virtus al fine di perseguire gli obiettivi prefissati". "Obiettivi che le comunità di Arcidosso e Castel del Piano hanno – conclude la Virtus Amiata – sempre dimostrato di sostenere in questi due anni di vita della Virtus Amiata sia in campo che fuori".

Nicola Ciuffoletti