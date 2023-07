Rapinato in pieno centro Via un Rolex all’anziano

Lo hanno rapinato. Ha 80 anni ed è un senese che si trova a Follonica per trascorrere le vacanze. L’uomo stava facendo una passeggiata vicino a "Il Girasole", a Pratoranieri quando gli si è presentata davanti una ragazzina che ha tentato di avvicinarlo. La giovanissima ha continuato questo "approccio" nonostante l’anziano si rifiutasse di ascoltarla. Ha provato ad allontanarsi ma non ce l’ha fatta: lei lo ha fatto cadere con una spinta vigorosa. In pochissimi secondi la ragazzina ha sfilato dal polso del pensionato un orologio Rolex, che aveva notato in precedenza, ed è scappata per le vie della cittadina facendo perdere le proprie tracce. L’anziano ha riportato delle ferite a causa della caduta, non gravi. E’ stato comunque visitato al Pronto Soccorso di Follonica, dove è stato accompagnato dalla moglie. Successivamente, l’uomo per il momento non ha sporto denuncia ai carabinieri della compagnia di Follonica che stanno indagando.