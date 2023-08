Rapinato e picchiato Sedicenne aggredito e derubato del portafogli

Coltellate, risse, atti vandalici fini a se stessi. E adesso anche le rapine, il tutto, preferibilmente al calar della notte. L’ultimo episodio è quello che è accaduto in piazza Barsanti, (conosciuta anche come il piazzale dei circhi) a Grosseto venerdì sera intorno alle 23. Un sedicenne è stato infatti sorpreso alle spalle da una banda di persone, è stato quindi colpito e gettato a terra. Una volta inerme gli hanno sfilato il portafogli e lo hanno costretto a scappare.

La rapina si è consumata quando sulla strada adiacente passavano ancora decine di auto. La zona, non nuova a episodi di microcriminalità, è anche ben illuminata. Il ragazzino stava facendo un giro in sella alla sua bicicletta. Una volta arrivato nell’anello di asfalto che in autunno ospita il Luna Park, ma anche i circhi che periodicamente vengono in città, è stato accerchiato da questo gruppo di persone, che poi non è stato capace di riconoscere, e che lo hanno aggredito alle spalle. Da quello che poi il sedicenne ha raccontato ai carabinieri che sono arrivati sul posto, sembra che le persone che lo hanno aggredito siano state due, mentre gli altri sono rimasti in disparte, a controllare magari che nessuno si avvicinasse alla vittima. I due aggressori lo hanno picchiato e fatto cadere per terra. Una volta sdraiato, i rapinatori gli hanno sfilato il portafogli: dentro aveva 70 euro. Poi si sono dileguati scappando con i loro motorini. È stato il sedicenne a dare l’allarme e a chiedere l’intervento dei carabinieri che sono arrivati subito in piazza Barsanti, dove è stato chiamato anche il padre del minorenne, che ha raggiunto subito il ragazzino. Il minorenne ha raccontato ai carabinieri del nucleo investigativo di Grosseto cosa era successo, spiegando però di non essere in grado di riconoscere chi lo aveva aggredito poco prima.

I militari hanno comunque consigliato al ragazzino una visita di controllo al Pronto soccorso. Il sedicenne è stato accompagnato all’ospedale Misericordia dal padre: nella caduta il giovane si è procurato solo qualche escoriazione. Nei prossimi giorni il sedicenne sporgerà denuncia ai carabinieri.