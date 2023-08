Rapinato con il coltello Quindicenne ferito in centro a Follonica

"Dammi 30 euro o te lo pianto nella pancia". Questa la minaccia che ha ricevuto un quindicenne, durante la sera di Ferragosto, sul lungomare a Follonica. Il giovane infatti si è trovato con un coltello puntato al basso ventre prima di subire una rapina.

Una vicenda che ha dell’incredibile se si pensa che quello che è successo è accaduto di fronte a una nota gelateria della cittadina del Golfo, quando ancora c’era tanta gente. Il quindicenne, dopo essere stato in spiaggia, con un suo amico si è diretto proprio verso la gelateria per gustarsi un cono. I genitori gli avevano detto di non allontanarsi dalle vie centrali della città, dal Corso a viale Italia, dove c’era gente e i locali erano sempre aperti. Quando è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi più grandi, tra cui una giovane visibilmente ubriaca. Lo hanno circondato e uno gli ha puntato un piccolo coltello alla pancia, dopo averlo trascinato da una parte per non dare troppo nell’occhio.

Il coltello lo ha anche leggermente ferito, perchè la punta era affilatissima. Il giovane non ha perso la calma e ha ascoltato la richiesta dei trenta euro che però il ragazzino non aveva. Il rapinatore gli ha quindi afferrato il borsello, prendendo i pochi spicci rimasti.

Gli ha chiesto anche il telefono, naturalmente sbloccato. Il ragazzino ha acconsentito a tutte le richieste e il gruppo di ragazzi, dopo aver ottenuto quello che voleva, si è allontanato tra la folla. Poco dopo il quindicenne ha incontrato i genitori alla ruota panoramica, dove si erano dati appuntamento. I genitori avevano anche cercato di chiamarlo, ma il cellulare risultava spento. E’ solo in quel momento che hanno contattato l’amico e sono corsi dal figlio che era in stato di choc.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine che sono arrivate sul posto, ma del gruppo di teppisti-rapinatori non c’era neppure l’ombra. I militari hanno raccolto alcune testimonianze e hanno ascoltato il ragazzino. Sembra che il gruppo che ha commesso la "bravata" facesse parte di una banda più numerosa che però spesso si divide.

E alcuni di loro dovrebbero essere gli stessi che avevano spaccato i lunotti nella zona del centro in più occasioni. Non si esclude che si tratti di gruppi che arrivano con il treno e poi ripartono dopo qualche ora.