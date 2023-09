Rapinata dell’orologio al centro commerciale

E’ stata rapinata prima che entrasse nel supermercato. E’ questo quello che è accaduto ad un’anziana a Grosseto, ieri mattina. Un uomo, dopo aver parcheggiato la sua bici vicino alla farmacia del centro commerciale di Gorarella, le si è avvicinato e con un’azione fulminea le ha dato uno spintone e mentre stava cadendo le ha sfilato l’orologio al polso. L’uomo è risalito alla svelta sulla sua bici ed è scomparso in pochi attimi nelle vie limitrofe al centro commerciale di Gorarella. La donna ha iniziato a urlare, ma chi era nelle vicinanze non ha fatto in tempo ad intervenire. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fatto i primi rilievi e hanno ascoltato l’anziana insieme alle testimonianze di altre persone. Fortunatamente l’anziana nonostante la caduta non ha riportato lesioni. "Questa zona – hanno detto alcuni commercianti della zona – non è sicura. Abbiamo spesso chiesto un incontro alle istituzioni perché intervenissero ma non è mai stato fatto niente".