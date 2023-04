Rapina una panetteria e scappa con 100 euro I carabinieri lo rintracciano: denunciato

Nella tarda mattinata di giovedì, sul numero unico di emergenza 112 è giunta la chiamata di una donna, titolare di una panetteria di Follonica, la quale segnalava che pochi istanti prima, all’interno del suo negozio, era avvenuta una rapina. In particolare, la donna aveva visto entrare un uomo, il quale dopo averla minacciata con un taglierino, si era fatto consegnare l’incasso, scappando a piedi subito dopo. Un bottino di appena 100 euro, ovvero quanto c’era in cassa. Nel riferire il fatto, la donna ha fornito una sommaria descrizione dell’uomo, e su questa, l’operatore della Centrale Operativa Carabinieri di Follonica ha immediatamente allertato i colleghi in servizio del Nucleo Radiomobile, che si sono portati nelle vicinanze del luogo dove era avvenuta la rapina, battendo le probabili vie di fuga. Durante le ricerche, l’equipaggio ha intercettato un’auto che era stata appena coinvolta in un incidente, e il cui conducente corrispondeva alle fattezze dell’uomo descritto dalla vittima della rapina. L’uomo è stato fermato e perquisito: nelle sue tasche aveva una somma di circa 100 euro in contanti, e un taglierino. Altri accertamenti svolti dai carabinieri, hanno permesso di acquisire ulteriori elementi a carico dell’uomo, che pertanto è stato segnalato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Grosseto quale presunto autore del reato. L’uomo individuato è stato dunque denunciato.