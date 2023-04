Rapina due negozi e fugge con l’auto aziendale: arrestato

Grosseto, 19 aprile 2023 – Armato di taglierino avrebbe compiuto due rapine in negozi di Follonica ( Grosseto), in Maremma, e sarebbe poi fuggito, almeno in un caso, a bordo di un'auto dell'azienda per cui lavora. L'uomo è stato individuato e arrestato dai carabinieri. La prima rapina è avvenuta il 5 aprile: l'uomo ha minacciato con il taglierino una commerciante facendosi consegnare l'incasso di circa 200 euro, per poi fuggire.

L'intervento immediato dei militari avvertiti dalla vittima, e la loro conoscenza del territorio, aveva sin da subito permesso di individuare il presunto responsabile: dalla visione di alcune telecamere di videosorveglianza infatti, un militare aveva riconosciuto un soggetto a lui noto per altri motivi. Una settimana dopo, il 13 aprile, la seconda rapina, con analoga dinamica, ai danni della titolare di un esercizio dalla quale si era fatto consegnare l'incasso di circa 100 euro. La pattuglia intervenuta, nel battere le vie di fuga, aveva incrociato una vettura, il cui conducente aveva appena avuto un incidente autonomo: i carabinieri hanno fermato e perquisito l'uomo alla guida, il quale sembrava coincidere con la descrizione data nell'immediato dalla vittima. Nelle tasche gli sono stati trovati circa 100 euro in contanti ed un taglierino e i militari hanno poi scoperto che era alla guida di un'auto aziendale.