"Aggredito e picchiato per la catenina d’oro"

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 3 luglio 2023 - Avvicinato da un gruppo formato da cinque giovani che sin da subito avrebbero manifestato un atteggiamento per nulla amichevole e a nulla è valso il tentativo di allontanarsi, perché è stato comunque raggiunto, aggredito, picchiato e rapinato della collana d’oro che aveva al collo.

Questo è quanto ha raccontato un ragazzo di 19 anni residente a Castiglione del Lago (Perugia) arrivato in vacanza in Maremma con alcuni amici. Un racconto che adesso i carabinieri stanno cercando di verificare cercando anche conforto nelle immagini delle telecamere presenti nella zona.

La richiesta di aiuto da parte del giovane è arrivata intorno alle 4 di ieri mattina e i carabinieri lo hanno raggiunto in via Ponte Giorgini dove il diciannovenne ha detto essersi fermato per acquistare le sigarette da un distributore automatico. Con lui c’erano anche alcuni amici e quando hanno visto l’altro gruppo avvinarsi tutti quanti si sono allontanati velocemente, ma lui non è riuscito a seminarli e dopo essere stato bloccato è stato anche picchiato e derubato della catenina d’oro che indossava. Ai carabinieri ha detto che si trattava di ragazzi stranieri, molto probabilmente di nazionalità nordafricana.

Il giovane è stato ascoltato in maniera sommaria, perché il personale del "118" lo ha accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale "Misericordia" per gli accertamenti e le cure. Per fortuna nulla di particolarmente grave: contusioni ed ecchimosi compatibili appunto con un’aggressione a mani nude. I carabinieri adesso dovranno riascoltarlo di nuovo e sentire anche il racconto degli amici che erano con lui. Intanto, però, sono tutti quanti tornati nelle loro abitazioni.