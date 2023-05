Rapina a Follonica, divieto di 2 anni di avvicinarsi a bar e discoteche

Il questore Antonio Mannoni (nella foto), sulla base di un’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Grosseto ha emesso il provvedimento di Dacur nei confronti un uomo che si era reso responsabile di una rapina a Follonica.

Con il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il questore Antonio Mannoni ha disposto per l’uomo il divieto per 2 anni di accedere e stazionare nelle vicinanze di vari bar e ristoranti e di discoteche del Comune di Follonica. Se non rispetterà il provvedimento, l’uomo rischia una condanna da sei mesi a due anni di reclusione oltre ad una multa da un minimo di 8mila ad un massimo di 20mila euro. Il divieto di accesso alle aree urbane è nato nel 2017 quando furono introdotte due misure di prevenzione, in materia di sicurezza delle città volte alla tutela della sicurezza di determinati luoghi, e in particolare locali pubblici. Da inizio anno, il questore di Grosseto ha emesso già 5 provvedimenti di divieto.