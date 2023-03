Rally, prorogate le iscrizioni e festa per il centenario della città

Prorogate le iscrizioni al 47. Trofeo Maremma, in programma l’1 e il 2 di aprile. L’organizzazione di MaremmaCorse 2.0, per la gara che da quest’anno fa ritorno nella Coppa Rally di Zona 6 (di cui sarà seconda prova) ha ottenuto la proroga federale per chiudere la fase di iscrizioni a lunedì alle 24. Sotto l’aspetto tecnico-sportivo, sono in programma otto prove speciali, una da correre per due volte e le altre due tre volte, per un totale competitivo di 73,490 chilometri sui 373,630 dell’intero percorso. Sono prove speciali, strutturate in due giorni di gara, che ovviamente rispecchieranno la tradizione del rally follonichese. Proprio l’avere due giorni di gara, consentirà a chi arriverà sul territorio di apprezzarlo, di viverlo, e con questo l’organizzatore conferma la particolarità del forte sostegno delle Amministrazioni. Inoltre, questo 2023 è l’anno del Centenario di Follonica, certamente il "suo" rally è occasione anche per celebrare questa importante ricorrenza.