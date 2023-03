Raid nelle auto in via Ronchi: tre "aperte" in pieno giorno

La sorpresa è stata tanta: in piena mattina, intorno alle 10, alcune auto parcheggiate in via Ronchi, una piccola strada che si trova tra via Matteotti e via Roma in centro a Grosseto, sono state prese di mira da alcuni ladruncoli: almeno tre le auto "aperte" per vedere cosa ci fosse dentro. La cosa che ha preoccupato i proprietari non sono stati certo i danni: gli sportelli delle auto in sosta erano stati aperti senza forzare le serrature e nemmeno piegare la carrozzeria. Era stata dunque la tempistica. Quella zona la mattina è sempre molto trafficata e dunque chi ha agito, lo ha fatto in modo rapido e senza pensare alle conseguenze. Magrissimo il bottino: alcuni spiccioli lasciati incustoditi nell’auto e poco di più. In tutte le auto che sono state aperte non sono stati rubati altri oggetti personali e nemmeno i documenti, che qualcuno aveva lasciato imprudentemente nell’auto. Altri casi simili si sono registrati alla Cittadella e a Barbanella. Stesso modus operandi.