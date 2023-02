Raid di biciclette all’Oliveto Furti in serie

Scattato l’allarme furti nella periferia della città. Da qualche settimana infatti non passa notte che le forze dell’ordine non raccolgano una denuncia di furto: nell’ultimo fine settimana la zona più colpita è stata quella dell’Oliveto. Da porticati e giardini sono sparite diverse biciclette. Alcuni video di sorveglianza avrebbero anche ripreso alcuni ragazzi che arrivano a piedi e vanno via con le bici sottobraccio. Furti in serie: il tutto organizzato in maniera minuziosa. Molte le persone che avevano, il giorno precedente, denunciato il fatto che alcuni ragazzi si stavano aggirando nella zona in maniera strana. Poi, nelle notti di sabato e domenica si sono registrati tutti questi raid. A denunciare il fatto è stato anche il Controllo di Vicinato "Aurelia Antica". Un ragazzo è stato addirittura aggredito e minacciato, mentre si trovava nella sua auto da tre ragazzi che si sarebbero avvicinati e avrebbero tentato di aprirgli la portiera dal lato guida. Il coordinatore del Controllo di Vicinato chiede aiuto alle forze dell’ordine: "Chiediamo più telecamere nella zona – prosegue – qui ogni sei mesi subiamo un furto in appartamento. Purtroppo questo è un quartiere residenziale e dopo una certa ora le strade sono deserte, non c’è praticamente nessuno. Chiediamo uno sforzo ulteriore all’Amministrazione: telecamere che individuano la targa almeno all’entrata del quartiere. Anche perché i ragazzi che si vedono nelle immagini, e che hanno portato via diverse bici, probabilmente avevano un furgone poco lontano".