Rag, assemblea aperta a tutti

Oggi alle 17 al Circolo Khorakhanè, in via Ugo Bassi 62, si terrà la prima assemblea della Rete antidiscriminazione grossetana, dopo la conclusione del percorso partecipativo promosso dalla Provincia con il supporto dell’Autorità per la partecipazione della Regione Toscana. Il percorso guidato da ’Simurg ricerche’ ha visto un’iniziale formazione sulla partecipazione e l’antidiscriminazione, un’attività di allargamento territoriale della rete in tutta la provincia, infine tre laboratori di discussione rispetto a cosa la Rag è stata fino ad adesso e come gli aderenti la vorrebbero. Con strumenti e metodologie innovative sono stati discussi i documenti formali, il protocollo e la carta dei valori, le modalità di adesione nonché il piano di azione per il futuro anno. "L’invito – dicono gli organizzatori – è aperto a tutti gli interessati a prendere parte alla discussione".