Raffiche di libeccio, si spezza un ramo in piazza Albegna: paura

Raffiche di vento di libeccio Fortissime e improvvise. Che hanno sferzato gran parte della provincia di Grosseto per qualche ora nella giornata di ieri. E diversi sono stati i disagi in molte zone della Maremma. Paura intorno all’ora di pranzo di ieri per un grosso ramo di un tiglio che si è abbattuto in piazza Albegna, nei giardinetti, sfiorando il tetto dell’ex edicola, ora bistrot. A Giuncarico nel comune di Gavorrano un cipresso è stato sradicato dal vento ed è caduto sulla carreggiata della strada provinciale in località il Lupo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Comune, fortunatamente non stava transitando nessuno. Sono inoltre numerose le chiamate che sono arrivate al comando dei Vigili del fuoco, non solo per rami e alberi caduti, ma anche per la pericolosità di strutture verticali o poste particolarmente in alto di fabbricati sia civili che commerciali. La Regione Toscana ha pertanto prolungato l’allerta meteo di codice giallo fino a oggi per vento e mareggiate.