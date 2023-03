Raffica di furti nelle case di Poggio alle Trincee

Furti a raffica nelle villette, perlo più seconde case, che si trovano a Poggio alle Trincee a Castiglione della Pescaia: l’amara sorpresa è stata scoperta nel fine settimana quando i proprietari sono andati nelle case in vista dell’apertura per le vacanze di Pasqua. E hanno trovato vetri rotti, porte fracassate e appartamenti a soqquadro. C’erano stati i ladri che avevano approfittato della loro assenza per fare razzia. Che però non ha portatoi frutti sperati anche perché solitamente, nelle case-vacanze è difficile che ci siano cose di valore. Per i proprietari il problema è stato soprattutto i danni a porte e finestre. In molti casi non è stata neppure sporta denuncia, comunque le forze dell’ordine stanno indagando per risalire ai responsabili di un vero e proprio raid, avvenuto nel quartiere residenziale di Castiglione della Pescaia. Altri furti sono stati registrati anche in altre zone di Castiglione, soprattutto nelle zone più vicine alla fascia costiera.