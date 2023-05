Radiologia, via al potenziamento ‘Servizi garantiti anche nei festivi’

Più risonanze, Tac, ecografie e Moc per i cittadini delle Colline Metallifere. L’azienda Asl Toscana sud est ha varato un potenziamento della Radiologia sia all’ospedale Sant’Andrea che nelle strutture private convenzionate. All’ospedale di Massa Marittima a partire dal 1 maggio, sono garantiti, oltre ai turni di 12 ore dal lunedì al venerdì anche tutti i festivi e prefestivi diurni che prima non erano coperti da questo servizio. Per quanto riguarda i soli sabati pomeriggi del 6, 13 e 20 maggio il servizio, a causa della riorganizzazione dei turni, sarà gestito con la teleradiologia; dal 22 maggio invece sarà assicurata la presenza attiva del medico radiologo anche il pomeriggio e tutto il sistema entrerà quindi a regime. "Con questa modalità – assicura Antonio D’Urso direttore generale della azienda Asl Toscana sud est – sarà offerta a Massa Marittima la stessa organizzazione diurna della Radiologia, ad esempio, di Orbetello. Questo conferma la nostra attenzione e l’impegno per garantire l’equità delle cure in tutti i territori della nostra azienda".

Per far fronte alle liste di attesa è stata pubblicata alcuni giorni fa anche una manifestazione d’ interesse da parte della Asl Tse (scadenza il 10 maggio) per potenziare l’offerta con le strutture convenzionate con sede nelle Colline Metallifere.

Sul piatto 200mila euro che costituiscono il raddoppio delle risorse già assegnate per le prestazioni specialistiche ambulatoriali di radio diagnostica da parte degli altri soggetti, che opereranno ad integrazione delle attività assicurate dalla struttura pubblica.