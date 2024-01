"Radiologia di notte: errore chiuderla"

Il Laboratorio Riformista di Orbetello avanza forti critiche sulla sanità in Laguna. "La spesa per la salute dei cittadini, con la recente manovra governativa, sale di 3 miliardi, ma con l’inflazione e in rapporto al Pil fa un passo indietro di 10 anni. I finanziamenti – spiega per il Laboratorio Riformista Roberto Miralli – non vanno alle assunzioni, tanto che i presidi ospedalieri, come quello di Orbetello, resteranno complessivamente sguarniti di circa 15mila medici e di 65mila infermieri. In questo quadro già’ drammatico, si aggiungono gli erroridella Regione, con l’accentramento di gran parte dei servizi nei grandi ospedali, che, non solo non hanno ottenuto i risparmi ipotizzati, ma hanno creato ulteriore caos nei Pronto soccorso, non risolvendo tra l’altro l’annoso problema delle liste d’attesa". Il risultato, secondo Roberto Miralli è stato solo quello di impoverire i presidi ospedalieri decentrati come Orbetello, che oltretutto è presidio nuovo e moderno, e di costringere i cittadini a ripetuti viaggi, talvolta anche onerosi e lontani per fare un semplice esame. "Ultimo errore – chiude Mirolli – eliminare il servizio radiologico notturno all’ospedale di Orbetello, basilare per gli interventi d’urgenza. Non vogliamo immaginare cosa accadrà per le due case di comunità previste nella zona sud, dove oltre a non conoscere gli eventuali servizi socio-sanitari che saranno erogati, ci domandiamo anche con quale personale e tempistica, senza scordarci le carenze del sociale sul territorio e l’aumento di immigrati in zona, che vivono in posti di fortuna, spesso non lavorano e andrebbero controllati da un punto di vista sanitario".