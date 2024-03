Racconta un vinile. Joe Canelli parla di Amy Winehouse

Penultimo appuntamento della stagione con "Racconta un vinile", il format ideato da Alessandro Ramacciotti. Oggi alle 18 nella libreria "Qb" in piazza Pacciardi la cantante Joe Canelli parlerà di Amy Winehouse (nella foto) e del suo primo album "Frank" pubblicato nel 2003 e nominato per due Brit Awards e per il Mercury Music Prize.

L’album ha venduto più di due milioni di copie. Il disco è stato ripubblicato il 2 maggio 2008 in una versione deluxe con due dischi, il secondo dei quali contenente rarità, remix e live.