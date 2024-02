Raccolti 2.120 farmaci. Cresce la solidarietà da parte dei cittadini

Un risultato oltre le aspettative sperate. È un segnale importante e significativo per la città, che risponde ad una chiamata di aiuto. Un’iniziativa con uno slogan d’impatto, molto significativo, a cui i cittadini hanno contributo al dono. "Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi" questa la scritta scelta per la giornata della raccolta del farmaco, svolta la settimana scorsa, terminata questo lunedì. Se il referente provinciale del Banco Farmaceutico Vittorio Paris si aspettava di arrivare a 2000 farmaci raccolti, il sogno è diventando realtà. Sono state raccolte 2120 confezioni di farmaci. Nel 2023 sono stati raccolti 1648 farmaci, quindi il termine dell’attuale raccolta ha visto un incremento con 472 in più .Solo un occhio esperto come quello del referente Paris durante la giornata di sabato che ha visto ottanta volontari schierarsi nella diciannove farmacie aderenti per la raccolta, poteva notare un aspetto cruciale che si è dimostrato effettivo. Nell’ultima dichiarazione, infatti, affermava di aver notato che le persone fossero giunte nelle farmacie apposta per donare i farmaci da banco per le persone in difficoltà, spesso donando anche tre presidi. Sono oltre 2000 le persone che hanno necessità ed i farmaci donati saranno già disponibili questa settimana. Gli enti ed associazioni sono: Caritas Diocesana,le Caritas parrocchiali dell’Addolorata, San Giuseppe, Santa Lucia, Santa Famiglia, Madre Teresa di Calcutta, Centro Aiuto alla Vita, Ceis, Ctr Vallerotana, Croce Rossa Italiana comitato di Grosseto e Nomadelfia. Questa volta, non un invito ma un messaggio"Sono più che soddisfatto-afferma Paris- mi limito ai ringraziamenti doverosi verso i cittadini che hanno donato, i volontari e i farmacisti. Continuiamo così".

Maria Vittoria Gaviano