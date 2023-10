"Raccolta rifiuti, siamo differenti". I Comuni amiatini tra i più virtuosi

I dati pubblicati da Arrr (Agenzia Regionale Recupero Risorse) in riferimento al 2022 che certificano per ogni Comune le percentuali di raccolta differenziata raggiunte premiano il lavoro fatto dai comuni amiatini. Il comune più virtuoso dell’Ato Toscana Sud è Arcidosso che arriva al 78,48%, mentre quelli che registrano incrementi più significativi sono Seggiano (+33%) e Santa Fiora (+16%).

Secondo ad Arcidosso è Castel del Piano con il 69,61% di raccolta differenziata. Percentuali e numeri sono stati commentati da Renzo Rossi, assessore all’ambiente del comune di Castel del Piano. "Fa particolarmente piacere – spiega Rossi – vedere che tutta la zona dell’Amiata sia al top dell’incremento della raccolta differenziata nella provincia di Grosseto, evidentemente il lavoro fatto a livello complessivo è stato importante e in grado di produrre risultati significativi.

Nello specifico per Castel del Piano è una grande soddisfazione – prosegue -. Vorrei ricordare che il nostro punto di partenza, nel 2019 era il 31% . L’ultimo dato pubblicato di recente segna un balzo in avanti importante perchè siamo oltre il 69%, un miglioramento netto tanto da farci arrivare al vertice di questa classifica, dopo Arcidosso". Un successo che va a premiare anche economicamente i comuni virtuosi. "Proprio per i risultati raggiunti – commenta Rossi - Ato ha riconosciuto a Castel del Piano 16mila euro. Inoltre su 110 comuni che compongono l’Ato Toscana Sud, siamo tra i primi sei comuni".

Insomma per Rossi si tratta di una soddisfazione grande però non sufficiente. "A questo punto dobbiamo continuare a lavorare bene per superare il 70% e parallelamente migliorare la qualità della raccolta, questo è fondamentale perchè andrà a migliorare anche l’elemento Tari". Infine Rossi ringrazia i cittadini che hanno creduto e stanno credendo in questo percorso. In Toscana, nel 2022, sono state prodotte 2,155 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, con una produzione media pro capite di 590 kg per abitante (in leggero calo rispetto al 2021). La percentuale media di raccolta differenziata regionale si attesta al 65,68% (era al 64,18 nel 2021).

