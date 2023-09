Raccolta rifiuti più facile Installati nuovi cassonetti

La parte alta della montagna, sempre più a vocazione turistica, si è dotata di cassonetti per il conferimento rifiuti in grado di facilitare la raccolta differenziata non solo agli operatori del settore alberghiero e della ristorazione ma, appunto, ai tanti visitatori che salgono in montagna. Rimossi i vecchi contenitori a caricamento laterale e sostituiti con campane a caricamento verticale, collocando queste ultime nelle medesime postazioni. Le nuove campane, per quanto dotate di dispositivi elettronici per il controllo conferimenti, sono momentaneamente configurate "ad accesso libero" in analogia ai contenitori attuali. L’intervento di sostituzione dei cassonetti con campane ha riguardato 2 postazioni al Prato delle Macinaie, 1 al Prato della Contessa nel Comune di Castel del Piano e 1 postazione in località Marsiliana nel Comune di Seggiano. E’ stata introdotta anche la raccolta separata del Vetro (ad oggi conferito in modalità vetro, plastica, lattine)e l’attuale campana del multimateriale pesante è stata sostituita da una campana per il multimateriale leggero (capacità 3.750 lt) e da una campana per il vetro (capacità 2.250 lt) in omogeneità rispetto a quanto presente sul versante senese dell’Amiata. "Questo intervento - spiega Renzo Rossi, assessore all’ambiente del comune di Castel del Piano - va sicuramente a rendere ancor più facile ed accessibile il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree a grande vocazione turistica dell’Amiata, contribuendo peraltro ad una loro migliore visibilità e pulizia che, nella visione di un turismo di qualità e sensibile rispetto alle tematiche ambientali, rappresenta un ulteriore passo verso la risposta alla domanda di tutela e di sviluppo dell’area montana amiatina in un’ottica di unità dei versanti oggi più che mai indispensabile".

Nicola Ciuffoletti