Raccolta rifiuti. Incontri coi cittadini

Sull’intero territorio comunale è in programma la riorganizzazione del servizio rifiuti e sia il comune che Sei Toscana (gestore del servizio), hanno in programma degli incontri con i cittadini, per spiegare loro le nuove modalità di conferimento. Si inizia martedì, alle 16.30 nella saletta del bar "Il Villaggio" a Santa Rita e alle 18.30 nella Sala del Consiglio a Cinigiano. Mercoledì appuntamento alle 16.30 all’Emporio in piazza Massari a Poggi del Sasso e alle 18.30 al Centro polifunzionale "Consorzio Strade", in via Trieste, a Sasso d’Ombrone. Gli ultimi due incontri pubblici in programma si terranno venerdì, alle 16.30 nella sala ristorante "Cafè Elite", in via del Madonnino a Castiglioncello Bandini e alle 18.30 presso la ex sala del Teatro, in via Pansani a Monticello Amiata. La riorganizzazione dei rifiuti mira a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata, aumentando l’efficienza del servizio e il decoro urbano.