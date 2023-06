Raccolta rifiuti, entra la fine di giugno vanno ritirate le 6Card

Entro la fine di giugno è possibile ritirare la 6Card per aprire le postazioni dei rifiuti presenti su tutto il territorio comunale. Fatta eccezione per il capoluogo, dove è ancora attivo il porta a porta, nel resto del Comune di Scarlino sono state installate le nuove postazioni per i rifiuti. Per ora i cassonetti sono aperti, basta infatti premere il pulsante e si può gettare la spazzatura, ma da ottobre sarà necessaria la tessera. "La consegna è attiva fino a sabato 24 – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – invitiamo quindi i cittadini ad andare a ritirare la propria 6Card". Le tessere vengono consegnate nell’ufficio di viale Matteotti 46 a Scarlino Scalo, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12. Conferire è molto semplice: basta seguire le indicazioni riportare nei contenitori per carta e cartone (coperchio blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale (plastica, alluminio, poliaccoppiati – giallo) e residui non riciclabili (grigio). Tutti i nuovi contenitori sono dotati di sistemi informatizzati.