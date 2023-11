"Raccolta differenziata: tanti problemi"

Il laboratorio riformista prende posizione "sulla ancora insufficiente raccolta indifferenziata".

"Come cittadini siamo soddisfatti – scrivono Alessandro Fommei e Roberto Miralli – se c’e un miglioramento della raccolta differenziata nel nostro comune per il 2022 e 2023, dati ancora parziali. Ma non enfatizziamo troppo perché ci sono voluti 8 anni per tale obiettivo e utilizzando una metafora sportiva, siamo ancora in lotta per non retrocedere visto che su 28 comuni della provincia solo 7 stanno peggio". "Ci auguriamo – rilevano dal Laboratorio Roformista – che anche per il centro raccolta delle Topaie non si debba attendere altri 7 anni, e ci pare molto ottimistico pensare che questo completi la filiera riorganizzativa e quindi i servizi resi ai cittadini, infatti restano molti problemi ed interrogativi. I cassonetti intelligenti collocati senza pedaliera, poi sistemati ma non in tutto il territorio. Le zone dei cassonetti sono spesso sporche e maleodoranti. Poi vorremmo sapere se i cassonetti saranno collegati ad una tessera? Se si ritiene anche in termine di decoro urbano per un comune turistico che siano la miglior soluzione? Per i rifiuti ingombranti e per la raccolta e pulizia siamo al massimo dell’efficienza? Quali atti concreti sono stati compiuti a seguito della delibera di indirizzo di fattibilità per promuovere comunità energetiche? Quali sono i progetti per la mobilità sostenibile?" "Ci pare – concludono dal Laboratorio – che in termini di decoro urbano a tutti i livelli siamo ancora molto, molto indietro".

Michele Casalini