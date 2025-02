Raccolta differenziata. Rifiuti, nuovi contenitori

Il Comune riorganizza il servizio di raccolta rifiuti. Un’operazione complessa, messa in campo in collaborazione con Sei Toscana e che mira a migliorare la qualità e la quantità della raccolta differenziata.

"La gestione dei rifiuti è una sfida centrale per la nostra comunità – dichiara il sindaco Luciano Monaci (nella foto) –. Con questo nuovo sistema vogliamo offrire ai cittadini un servizio più efficiente e moderno, che permetta di aumentare la raccolta differenziata e migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Confidiamo nella collaborazione di tutti per rendere Cinigiano un esempio virtuoso di sostenibilità".

A partire dalla prima settimana di marzo saranno installate nuove postazioni di raccolta. I nuovi contenitori, dal design moderno e con una modalità di conferimento migliorata, saranno disponibili per cinque tipologie di rifiuto: carta e cartone (contenitore di colore blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale (giallo) e indifferenziato (grigio).

"Questo intervento si inserisce in un percorso di innovazione e miglioramento del servizio che Sei Toscana sta portando avanti su tutto il territorio – dice il presidente di Sei, Alessandro Fabbrini –. L’obiettivo è rendere la raccolta più efficace e trasparente, garantendo una gestione più sostenibile dei rifiuti".

Tra le principali novità introdotte dalla riorganizzazione, la raccolta separata del vetro: le bottiglie, i barattoli e i vasetti in vetro dovranno quindi essere conferiti nel contenitore verde. Per illustrare nel dettaglio tutte le novità sono stati organizzati incontri pubblici in tutte le frazioni ai quali i cittadini sono invitati a partecipare. Calendario degli incontri e tutte le informazioni utili sono riportate nelle lettere informative già recapitate a casa di tutti i cittadini assieme alla guida #buttabene.