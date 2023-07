Raccolta di San Lorenzo, ci siamo Cercasi volontari per le due giornate

Arriva l’estate e, fra le altre cose, torna l’appuntamento con la "Raccolta di San Lorenzo", il gesto di carità che dal 2014 connota le feste del patrono della Città e della diocesi di Grosseto. E’ un servizio innovativo, soprattutto nella logica (è garantito il diritto di scelta), che Caritas ha inaugurato in Italia già diversi anni fa e che a Grosseto è presente ormai da una decina d’anni. I bisogni, rispetto a quando la Bottega ha aperto i battenti in via Pisa, sono però aumentati: la crisi economica, poi il covid, quindi l’inflazione galoppante. Tutte circostanze che hanno, purtroppo, allargato la platea di famiglie che si rivolgono a Caritas per essere aiutate a far fronte anche ai bisogni primari, come mangiare e lavarsi. Quest’anno la Raccolta si terrà sabato 29 luglio, per l’intera giornata, nei supermercati Coop di Grosseto (Maremà, via Inghilterra, via Emilia e Aurelia Antica), mentre il sabato successivo, 5 agosto, nei supermercati Conad (via Clodia, via Senegal e via Scansanese). "Abbiamo bisogno di tutti – dicono da Caritas – Giovani, adulti, donne, uomini, chiunque possa offrire un po’ del proprio tempo in uno o in entrambi i sabato della Raccolta. Chi volesse offrire la propria disponibilità può farlo inviando una email a [email protected] oppure sms a 339 685 9664".