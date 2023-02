Raccolta delle alghe Draghe attive

Prosegue la raccolta di alghe presenti nella laguna di ponente, ad Orbertello da parte del personale della cooperativa La Peschereccia. Vengono utilizzate le due draghe a disposizione dei pescatori, anche se ne occorrerebbero almeno quattro, che utilizzano speciali griglie, poi le alghe vengono depositate in speciali cassoni messi a disposizione da Sei Toscana e successivamente trasferite in un centro specializzato in Umbria. "Raccogliere le alghe in questo periodo dell’anno – dice Pier Luigi Piro – è molto importante perchè sono nate da poco, sono solide, non si triturano mentre si portano via con le draghe. Il lavoro si concluderà prima dell’arrivo dei caldi estivi. Alla fine saranno centinaia i quintali di alghe rimossi".

Ma la speranza è che la Regione e il Comune di Orbetello si impegnino già da ora a far dragare le rive intorno della laguna che ha ridotto il livello delle acque a soli pochi centimetri.

In effetti, si è invertita la tendenza rispetto al passato e con il materiale raccolto e che verrà ancora tolto la situazione estiva potrebbe migliorare di molto.

Gli interventi che sta svolgendo il personale della cooperativa La Peschereccia sono ovviamenti concordati sia con la regione che con il Comune di Orbetello.

Per ora si procede a ponente dove il fondale à più basso e la navigazione quasi impossibile, poi si passerà a quello di levante.

Michele Casalini