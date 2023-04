Si è svolta a Monterotondo Marittimo una iniziativa di carattere ambientale proposta da Alessandra Piazzi titolare della ditta Piazzi Srl al fine di raccogliere i rifiuti abbandonati lungo la strada statale 439, nei tratti che ricadono nel territorio comunale.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla coordinamento di Anas, la Polizia locale dell’Unione dei Comuni, Sei Toscana ed il Comune di Monterotondo Marittimo e soprattutto grazie all’apporto della squadra di volontari costituita su iniziativa dell’impresa "Piazzi Srl".

"Giornate come questa sono importanti – afferma il sindaco Giacomo Termine – non solo per il gesto concreto di raccolta dei rifiuti abbandonati negli spazi pubblici, ma soprattutto perché sono occasioni importanti per sensibilizzare i cittadini sulla tematica ambientale ed in particolare sul fatto che tutti si debbano sentire responsabili della cura del proprio territorio contribuendo a mantenerlo pulito. Ringrazio tutti i volontari della ditta Piazzi Srl che si sono spesi in questa importante iniziativa".