Rabbia dell’opposizione "Prefettura disattenta La Deputazione storica era stata chiara"

"Su via Almirante a Grosseto la Prefettura doveva dimostrare una maggiore sensibilità: avrebbe dovuto valutare con maggiore obiettività ogni aspetto della vicenda e prendere in considerazione il parere negativo della’ Deputazione di storia patria per la Toscana’, come indicato peraltro nella risposta alla interrogazione parlamentare". Lo scrivono Marco Simiani deputato Pd, Giacomo Termine segretario provinciale del partito, Francesco Limatola presidente della Provincia di Grosseto, Demetrio Cozzupoli segretario dell’Unione comunale del Pd, Leonardo Marras, assessore regionale e Davide Bartolini, capogruppo in Consiglio del Pd, Emiliano Fossi segretario regionale del partito e Donatella Spadi conisigliere regionale Pd. "La pacificazione non si impone con la toponomastica ma con il rispetto di tutte le posizioni politiche e non dimenticando fatti tragici causati dalla violenza nazista e fascista – aggiungono – E’ infatti inevitabile che questa indicazione finirà con alimentare polemiche e divisioni tra la comunità cittadina creando ripercussioni di carattere sociale e politico. Siamo rimasti francamente delusi da questa decisione contro la quale continueremo a batterci: presenteremo a tutti i livelli istituzionali atti per impedire che la storia venga riscritta con l’avallo dei rappresentanti territoriali di governo e ministero dell’Interno". Critico anche Carlo De Martis, capogruppo di Grosseto Città Aperta, lista di centrosinistra in Consiglio comunale. L’intitolazione ad Almirante è "un omaggio, quello del sindaco, ad una figura entrata nella storia per il ruolo avuto nella propaganda razziale durante le persecuzioni ebraiche, per aver combattuto al servizio dei nazisti contro i patrioti italiani, tanto da ricevere l’appellativo di ‘fucilatore di partigiani’ per il bando da lui firmato". L’intitolazione è grave anche "perché è una scelta profondamente divisiva, che ha lacerato e continuerà a lacerare la nostra comunità tanto da spaccare pure la maggioranza di centrodestra che in Consiglio comunale ha dovuto fare i conti con le defezioni nei gruppi di Forza Italia, di Nuovo Millennio e della Lega". De Martis chiude: "L’intitolazione di una via a Giorgio Almirante è un atto che nulla ha a che vedere con la storia della nostra comunità, e che anzi la oltraggia. Perché Almirante nulla ci ha risparmiato. Il nostro territorio è stato profondamente insanguinato dalle politiche razziali del regime fascista che Almirante propagandò con grande zelo, di cui il campo di concentramento di Roccatederighi resta testimonianza, così come è stato insanguinato per il celeberrimo ‘manifesto della morte’ firmato e diramato dallo stesso Giorgio Almirante. E’ per questo che la decisione assunta dal sindaco di omaggiare una figura di tal genere non costituisce soltanto un’intollerabile operazione di revisionismo storico, ma rappresenta innanzitutto un atto che va a violare il significato più profondo di ciò che è il senso stesso di essere e sentirsi comunità, aprendo nella comunità grossetana una ferita che difficilmente potrà rimarginarsi".