"Qui per la prima volta, spero vada bene"

Questo appuntamento, che si concluderà oggi alle 16, vedrà protagoniste molte persone che cercano lavoro e molte aziende che, allo stesso tempo, necessitano di personale.

L’opportunità, quindi, che offre questa manifestazione è molto importante.

Nel settore turistico, tutte queste aziende necessitano di ampliare il proprio organico, soprattutto in vista dell’estate. Ma è un’occasione ghiotta anche per le persone che cercano un impiego.

Infatti in tantissimi si sono presentati alle porte dell’Eden, chi per sostenere dei colloqui e chi per capire meglio la situazione. "Non è la prima volta che partecipo a questa manifestazione – dice Daniela Ciocchi –. Sono qui per sostenere un colloquio per un lavoro stagionale. Ho fatto tante volte le stagioni estive e la maggior parte delle volte come cameriera".

Per qualcuno invece questo è un modo per candidarsi a qualche impiego.

"Sono di Napoli ma vivo a Grosseto. È la mia prima volta qui. Onestamente non so neanche bene come funzioni questo evento – dice Aniello Foria –. Sono venuto a portare il mio curriculum. Cerco un qualsiasi tipo di lavoro. Sono un tuttofare. Nella mia vita ho fatto il giardiniere, lavorato nei ristoranti e tanto altro. Ho già lavorato in molti settori, insomma".

S.S.