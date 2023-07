Quelli che aspettano "Cassa di espansione I lavori a che punto sono?"

"A che punto sono i lavori della cosiddetta cassa di espansione di Campo Regio? Perché i lavori che deve portare avanti Anas sono fermi? Una volta terminati i lavori, sarà in sicurezza solo Albinia? Che cosa succederà nella zona Magione, Polverosa, Quarto Albegna in caso di piogge alluvionali?".

Sono solo alcune delle domande che dall’associazione Vita, nel territorio dell’Albegna, rivolgono in una lettera aperta alle istituzioni che governano il territorio: Regione, Provincia, Genio civile, Consorzio bonifica e Comuni di Orbetello, Magliano, Manciano e Scansano. "Vogliamo esprimere la nostra preoccupazione – afferma il presidente dell’associazione, Aldo Leonzi – sui lavori intrapresi per la cassa di espansione di Campo Regio. Mentre il lavoro della presa sull’argine dell’Albegna procede, non vediamo andare avanti né i lavori sul canale scolmatore, mentre i lavori dei varchi sotto la ferrovia vanno a rilento. Comprendiamo come non sia facile coordinare più ditte, ma ad oggi ci troviamo con la mancanza al tempo stesso sia dell’argine che del canale. Un qualsiasi evento di media o grande intensità rappresenterebbe un disastro. Soprattutto i lavori per l’Aurelia sembrano fermi da mesi. In carreggiata sud non è stata ancora portata a termine la rampa per il quartiere Saline e in carreggiata nord non è stata ancora ultimata la strada di bonifica numero 4. Ciò provoca l’impossibilità di concludere i lavori del nuovo argine dato che tutti i mezzi delle varie ditte devono servirsi del vecchio tracciato. Nel tratto, invece, a monte del ponte di Marsiliana, il fiume Albegna versa ancora in uno stato di totale abbandono".

Già durante l’incontro del 16 febbraio emerse che i progetti per due argini tracimabili erano già stati finanziati, ma non erano ancora stati approvati. Un ritardo ormai duro da accettare, per le popolazioni locali, dopo undici anni dalla disastrosa esondazione dell’Albegna. "Ancora più importante – affermano da Vita – sarebbe la realizzazione di bacini dove si possano raccogliere le acque delle piogge, rallentando così i tempi di corrivazione delle acque a valle. Bacini utili anche in caso di siccità e incendi, ma di questi non se ne sente ancora parlare, nonostante a livello nazionale pare che rientrino nella pianificazione degli interventi per preservare la risorsa idrica".

Riccardo Bruni