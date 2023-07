Quelle notizie commentate a "caldo"

Luca Mantiglioni

DDue notizie, una buona e una cattiva. Quella brutta è che questo clima affidabile come una bicicletta senza freni in discesa ha ripercussioni negative anche sulla produzione del grano duro, quella positiva è che proprio per porre rimedio al problema Bonifiche Ferraresi sta sviluppando un piano di produzione sostenibile che prevede anche la creazione di un ateneo in Maremma, un campus universitario per 180 studenti che seguirebbero corsi di alta specializzazione. Un progetto internazionale che porterebbe poi i ragazzi formati in Maremma in giro per i Paesi in via di sviluppo, soprattutto verso l’Africa. Allora a giudicare dal caldo che c’è qui in questi giorni, probabilmente sono già iniziati i test d’ingresso.