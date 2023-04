Quelle frazioni dimenticate Ghirlanda, degrado ovunque "Piazzale ed ex silos pericolosi"

Una lettera aperta al sindaco del Comune di Massa Marittima. L’ha scritta Daniele Brogi, capogruppo della Lega in Consiglio comunale. "Ancora pochi mesi, poi sarò libero di appellarla in altra maniera, sempre con rispetto, ma lontano da attestati - inizia - Da un po’ di tempo a questa parte, evidentemente a corto di argomentazioni per rispondere ai tanti rimproveri che le metto sotto il naso per mancati interventi, che evita di effettuare o finge di non vedere, cerca di sviare le attenzioni chiamandomi in causa accreditandomi di responsabilità non mie. Guardi che io sono sempre presente, anche se lei afferma che non collaboro alla soluzione dei problemi ed alla vita amministrativa, del nostro comune. Si sbaglia. Volevo chiedere perchè soprattutto nelle frazioni spesso è latitante o qualcosa non viene definito. Dopo il grottesco "Tris di Stop" nella frazione di Prata, senza dubbio unico caso in Unione Europea, perché non ci rassicura dicendo "tutto risolto" sulle tematiche segnalate? Davanti alle indicazioni che ci arrivano da cittadini, bisogna dare una risposta". Poi prosegue: "Ed allora vediamo se dopo le recenti situazioni fatte conoscere, vedi le Ferriere di Valpiana, cosa ci potrà dire, su quello che ci propongono cittadini da Ghirlanda? – aggiunge – L’immenso piazzale completamente dimenticato di cui non ne conosciamo la proprietà ma, sembra, che in occasione della Fiera è stata fatta pagare l’occupazione di quel suolo agli espositori, presumiamo dunque che il Comune ne abbia parte. Poi guardiamo in alto, sul cielo della frazione, ed una zona del tetto degli ex silos dove si stoccava il minerale: copertura in lamiera che è a rischio ad ogni folata di vento. Esiste dunque - chiude Brogi – un pericolo reale perchè questi pezzi di lamiera potrebbero arrivare in mezzo alla gente o sulla strada provinciale rischiosi spezzoni di piastre. In più, dando un’occhiata in giro, in questi spiazzi usati per altre occasioni pubbliche, raduno cavalli, incontro sulle razze canine ed altro fanno spicco, e non è bello a vedersi, vecchi rimorchi abbandonati, una roulotte ed altri attrezzi che si fanno compagnia. La morale è semplice: invece di accusare il sottoscritto per favore ponga attenzione a queste ed altre segnalazioni che le ho messo davanti compiendo, nei limiti, le azioni che portano a gustare certe peculiarità che le frazioni ci propongono regalando spazi puliti e sicuri".