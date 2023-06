Quella targa sia soprattutto un monito

Alberto

Celata

Ieri con una targa commemorativa sono stati ricordati i tre ciclisti (Antonio, Roberto e Nilo) che il 14 luglio furono uccisi da un’auto a Braccagni. La targa è stata apposta proprio nel luogo in cui da sempre i ciclisti amatoriali si ritrovano per poi andare lungo le strade della Maremma. Un luogo non casuale, che indica come la bicicletta rappresenti un modo per fare sport ma soprattutto per stare insieme con gli amici. A Grosseto la bici non si usa più come un tempo, troppe auto, troppi motorini. Chi va in bici però può, fortunatamente, avvalersi nel nostro comune di 60 km di ciclabili. E un modo per ricordare le tre vittime potrebbe essere quello di crearne altre e soprattutto di usarle.