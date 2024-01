Quel ringraziamento al maresciallo eroe

Margherita Girolami, anche a nome delle sorelle, ha inviato alla nostra redazione una lettera, spedita a suo padre Augusto il 15 giugno del 1945. Una lettera di ringraziamento, inviata dopo la guerra, ad Augusto Girolami, maresciallo maggiore comandante della stazione di Aulla e Podenzana (Massa Carrara), da una famiglia di ebrei che salvò dai campi di concentramento. Ecco la lettera. "Apprendo con vivo dispiacere che ella sarà discriminata. Come potevo d’altra parte dubitarne? Ella è stata molto buono con noi tutti e se non siamo finiti in un campo di concentramento lo dobbiamo esclusivamente alla sua comprensione e generosità. I membri del Comitato la ricordano con viva simpatia e pure essi le sono grati. Le sue gentili espressioni a mio favore mi commuovono. Ella è troppo buono. Io ho fatto semplicemente il mio dovere, perché infatti avrei dovuto agire altrimenti? Quante volte ella in carcere ebbe a confortare me e mia moglie. Come potrei dimenticare le sue generose concessioni a favore mio e dei miei sventurati compagni? Sarò lietissimo se potrò rivederla presto e meno triste. Si abbia da me e mia moglie i più fervidi auguri e una cordiale stretta di mano".