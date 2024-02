Quei ragazzi esempi contro il bullismo

Nell’ultima nostra inchiesta tra i giovani è emersa un’attenzione particolare al bullismo. Tra i tanti pareri espressi, ci hanno colpito le "confessioni" di un ragazzo e di una ragazza, che hanno ammesso di essere stati bullizzati. In particolare ci hanno fatto pensare le parole della ragazza, che ha detto alla nostra cronista di essere stata oggetto di bullismo sia per il fatto di essere adottata sia per il colore della sua pelle. Ma l’adozione, come del resto il concepimento, è un atto d’amore, mentre il colore, come cantava Gino Paoli in una sua canzone, "è solo luce". Evidentemente quei bulli, che la tormentavano, non solo non avevano amore ma vivevano anche nel buio.