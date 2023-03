Quattro domeniche sul valore della parola Una rassegna con gli esperti del settore

Quattro domeniche, quattro temi, quattro esposizioni settimanali di immagini e testi, quattro incontri con persone che prima pensano e poi scrivono. Ogni domenica pomeriggio a partire dal 19, nella sede dell’associazione Kansassìti, sarà inaugurata una piccola mostra dedicata a illustrare il significato e il valore di una parola o un’espressione su cui vale la pena soffermarsi a riflettere insieme a persona esperte, che a quel concetto hanno dedicato tempo, energie e studio. Durante il primo incontro, domenica alle 18.30, insieme a Marchetta, che proprio in questo giorni ha dato alle stampe il libro Principesse: Eroine del passato, femministe di oggi (Add Editore), sarà presente anche la fotografa Alessia Piccinetti, che esporrà le sue opere della serie "Soggetti smarriti". Al secondo incontro (26), che sarà dedicato al controverso concetto di merito, parteciperà Cristiano Corsini, professore ordinario di pedagogia sperimentale e autore del libro La valutazione che educa: Liberare insegnamento e apprendimento dalla tirannia del voto, in uscita per Franco Angeli editore. Insieme a Simone Giusti (nella foto), Corsini inaugurerà una mostra dei meme che da alcuni mesi sta realizzando per la pagina Facebook satirica IC Margaret Vyšinskij. Alla linguista Manuela Manera, autrice del volume "La lingua che cambia". è affidato il compito di chiarire il significato più profondo dell’uso degli asterischi nella comunicazione scritta. L’ultimo incontro avrà per protagonista lo scrittore Alberto Prunetti, che con il suo strenuo lavoro di autore, di traduttore e di editor sta dando un contributo fondamentale alla nascita di un movimento letterario autenticamente working class nel nostro paese.