Quattro Comuni verso il voto: "Il centrodestra si presenta unito"

Sull’Amiata a giugno si voterà per le amministrative in 4 comuni (Arcidosso, Castel del Piano, Santa Fiora e Seggiano) e in nessuno dei quattro la situazione è chiara. Ciò che invece è assodato è che il centrodestra correrà unito (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia), in tutti e quattro. Lo ribadisce Riccardo Ciaffarafà, politico santafiorese oggi responsabile di Fratelli d’Italia sul Monte Amiata. Ogni comune merita un commento e partendo da quello di casa sua, cioè Santa Fiora, il centrodestra si sta muovendo su due binari. "Abbiamo due persone – dice Ciaffarafà – da valutare per fare il candidato sindaco. Persone conosciute e stimate, già con esperienze politiche alle spalle". Ciò non esclude la sua disponibilità. "Se non si dovessero trovare gli accordi – prosegue – ci potrebbe essere la mia disponibilità. Mi viene chiesta da più parti ma valuterò una volta fatto un passaggio con i vertici romani del partito". Antonio Tajani, ministro degli Esteri, dovrebbe raggiungere anche Grosseto per incontrare i candidati di Forza Italia, in quell’occasione Ciaffarafà discuterà della sua candidatura. "Vorrei però sottolineare che, a prescindere da chi sarà il candidato, il Comune di Santa Fiora ha bisogno di un cambiamento – commenta Ciaffarafà –. In questi anni abbiamo avuto un sindaco che ha governato il territorio a distanza, vivendo in un altro luogo. La gestione di questo comune è stata fallimentare. L’amministrazione uscente ha fatto tante cose, ma non per i cittadini. Il risultato sono scatole vuote, il nostro Comune avrà dei contenitori senza contenuto e i cittadini se ne stanno rendendo conto".

Il centrodestra sarà unito anche a Castel del Piano dove il nodo da sciogliere sembra essere abbastanza intrigato, forse il più ingarbugliato dell’Amiata. "Stiamo valutando il sostegno o meno al sindaco uscente Michele Bartalini – spiega Ciaffarafà –. In questi cinque anni ha dimostrato di essere un sindaco operativo, ha fatto cose buone ma non possiamo negare che ci sono stati dei problemi. Ad ogni modo la nostra decisione sarà unitaria. Decideremo insieme a Lega e Fratelli d’Italia".

Meno complicata la situazione a Seggiano dove Gilberto Alviani, esponente della Lega, è il candidato che Ciaffarafà vorrebbe. Infine ad Arcidosso. "Guendalina Amati – conclude Ciaffarafà – non ha bisogno di presentazioni, se fosse disponibile a formare una lista civica, Forza Italia sarebbe ben felice di sostenerla".

Nicola Ciuffoletti