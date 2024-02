Quasi 2 milioni per quattro Comuni

Grazie alle risorse aggiuntive stanziate dalla Giunta regionale, circa 10 milioni di euro, ed alla firma, che avverrà a breve, dell’accordo con il Governo sul Fondo di Sviluppo e Coesione, arriverà una seconda trance di fondi europei destinati a progetti di "Rigenerazione Urbana" per Comuni toscani fino a 20mila abitanti. "Un lavoro straordinario fatto dalla Regione, dichiara la consigliera regionali Pd,Donatella Spadi – che premia la qualità dei progetti nel solo interesse delle comunità. Quasi 2 milioni di euro, questa la cifra che andrà a sostenere progetti specifici di quattro comuni della provincia di Grosseto: Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Gavorrano e Montieri. A Monterotondo Marittimo con 400 mila euro si interverrà sulla viabilità pedonale con un percorso sensoriale tra via Magenta e via Garibaldi. A Roccastrada il finanziamento sarà di 600mila euro per far partire la rigenerazione dell’edifizio ex Opera pia Contessa Nella.

A Gavorrano arriveranno 600mila euro per la ristrutturazione dell’edificio ex Bagnetti che permetterà di ospitare vari uffici comunali, infine al comune di Montieri arriverano 392mila euro per la ristrutturazione del palazzo comunale dove verranno ospitati servizi culturali e multifunzionali.