Quasi 100mila euro a Grosseto per la rete Grobac: biblioteche e archivi della provincia

Ammonta a oltre 92mila euro la cifra messa a disposizione dalla Regione Toscana per l’anno 2023 per le attività della Rete Grobac, delle biblioteche e degli archivi di Maremma e dell’Amiata. Approvato l’elenco dei beneficiari dei contributi previsti per il sostegno alle iniziative e ai servizi ordinari delle dodici reti documentali locali e, tra queste, anche il sistema documentario integrato grossetano. "Si tratta – commenta il presidente della commissione di rete Emiliano Rabazzi – di risorse importanti, che vengono erogate su presentazione di progetti specifici, in attuazione dell’obiettivo 3 del Defr, il documento di economia e finanza regionale, e che ci consentiranno di garantire e potenziare i servizi che su tutto il territorio provinciale eroghiamo ai cittadini". Prestazioni che spaziano dall’aggiornamento del catalogo di materiali – libri, film, documenti – disponibili per la consultazione e il prestito, per arrivare ai servizi digitali, passando poi per l’organizzazione di iniziative ed eventi". Nel dettaglio, i 92mila euro saranno impiegati per migliorare il sistema di gestione informatica del territorio e il servizio di catalogazione, indispensabili per il funzionamento della Rete organizzare iniziative culturali, gestire gli archivi e i centri di documentazione e organizzare le attività di promozione della lettura.