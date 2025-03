Quaranta storie raccontate nella biblioteca Elena Maestrini

GAVORRANOLa Commissione pari opportunità di Gavorrano annuncia la presentazione della rassegna ’Storie di Donne’: una raccolta di racconti, memorie, storie e poesie, che si terrà Sabato prossimo alle 15.30 nella biblioteca comunale Elena Maestrini (presso ex Bagnetti, Gavorrano). L’iniziativa ha raccolto oltre 40 elaborati, un risultato che riempie di soddisfazione la Commissione e conferma la grande sensibilità della comunità verso il valore della scrittura come mezzo di espressione, condivisione e memoria. Le storie raccontano esperienze di vita vissuta, sogni, lotte e percorsi di crescita, offrendo uno spaccato autentico e toccante del mondo femminile. "Siamo entusiasti della straordinaria partecipazione a questa iniziativa", affermano dalla Commissione Pari Opportunità. "Il numero e la qualità dei racconti ricevuti dimostrano quanto sia importante dare spazio alle storie, ai ricordi e a chi desidera raccontarli. È un segnale di quanto sia sentita la necessità di narrare, ascoltare e ricordare". Durante l’evento, gli autori avranno la possibilità di raccontare e presentare il proprio elaborato. Sono previsti, inoltre, i saluti istituzionali e la consegna degli attestati di partecipazione. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza: sarà un momento di condivisione e riflessione, in cui le parole diventeranno strumento di memoria.