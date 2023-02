Quanti messaggi per dirsi "Ti amo" con il cuore

Sono tanti i messaggi arrivati in redazione per gli auguri di San Valentino. "Non ti chiamo vita mia perché la vita termina; ti chiamo amore mio perché l’amore è eterno. Buon San Valentino". (Da Loredana ad Andrea).

"Ad una piccola stella senza cielo, che deve tornare a brillare in un cielo tutto suo" (Anonimo)

"Tra le tue braccia mi sento al sicuro, protetta e amata. Grazie di esistere". (Da Tiziana a Mario).

"Sono passati solo pochi giorni che ci siamo sposati e il percorso insieme sarà sempre più forte. Ti amerò per sempre. (Edoardo).

"La nostra vita insieme uniti più che mai. Ho sempre amato te e continuero ad amarti... ora più che mai.. il nostro infinito amore... ti amo amore, moltisssssssimo". (Da Sara D. a Luigi T.).

"Arrivato! Così è stato pronunciato, non potrò più amare I’ambìto Fiore Mio, dissolto in una buia nuvola Nera". (Claudio).

"A Silvio perché dopo 19 anni ormai: io sto". (Cristina).

"Sei tu la luce che squarcia le mie tenebre amore mio" (Pia).

"Ho 2 uomini che amo più di me stessa, 2 amori per me così importanti da dover comunicare a tutti il mio amore per loro e non escludo il terzo maschio che pur essendo pelosissimo mi bacia tutti i giorni...il mio cane Butch". (Rita).

"Grazie per l’uomo che sei, per il marito che sei, per il babbo che sei, ma Grazie anche alla donna che hai sposato. Sono 21 S.Valentino insieme il regalo più bello che mi hai fatto è avermi reso mamma, mi auguro di andare avanti così, soprattutto in salute nel nostro cammino". (Antonella).

"Antonella grazie di tutto a te" (Silvio).

"12 San Valentino insieme! Con due bambini meravigliosi..tanti auguri di buon San Valentino amore, ti amo come il primo giorno". (Federico&kethrin).

"A te Francesco, che sei la parte più bella delle mie giornate. Buon San Valentino, anche se per noi lo è ogni giorno, anche quando litighiamo per poi fare pace. Ti amo, amo noi e i nostri progetti". (Ilaria).