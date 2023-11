Quanti eventi per i "gemelli" di Artannes

Sono giorni intensi, ricchi di scambi culturali quelli che si stanno vivendo a Roccastrada. E’ infatti arrivata una delegazione di cittadini francesi di Artannes sur Indre, il comune francese di 2.500 abitanti situato nel dipartimento dell’Indre e Loira nella regione del Centro Valle della Loira, gemellato da 20 anni con il comune di Roccastrada. In prima battuta si è svolto un Consiglio comunale straordinario nel quale è stato celebrato il 20° anniversario del gemellaggio e sono seguiti festeggiamenti di carattere storico e gastronomico. Nell’occasione è stato messo a dimora una pianta di olivo (nella foto) in segno di amicizia tra i due comuni. Le attività di scambio culturale sono proseguite anche nei giorni scorsi, la delegazione di Artannes su indre, è stata accompagnata in visita a Siena, al palazzo della provincia di Grosseto e al Parco della Maremma. Oggi oggi è in programma una visita alle aziende locali e un pranzo a cura del Coro dei Concordi presso l’Agriturismo San Guglielmo. Nel pomeriggio visita al Castello di Montemassi e a chiusura della giornata arrivo a Torniella, dove ad accogliere gli amici francesi ci sarà uno spettacolo musicale a cura del Coro dei Concordi di Roccastrada. Lo spettacolo si svolgerà presso il Castello, mentre la cena finale al Circolo Arci a Torniella a cura della locale Proloco. Domani, dopo giornate ricche di spunti e dialogo, la delegazione francese ripartirà per tornare a casa. Il rinnovo del patto di gemellaggio tra Roccastrada e la comunità francese era già avvenuto nel comune francese alla fine del mese di maggio scorso quando una delegazione roccastradina ha fatto visita ai transalpini.