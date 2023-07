Quando l’unione fa la forza "Orgogliosi di questo Ccn"

È nato da poco il Centro commerciale naturale di via Emilia e Gabriella Orlando, direttrice di Confcommercio Grosseto si dice orgogliosa del fatto che l’associazione abbia dato il contributo a questa iniziativa.

"Via Emilia e a zona intorno al Sacro Cuore – ha detto Orlando – sono stati protagonisti della vita commerciale grossetana ed era arrivato il momento di dare a questa storia gloriosa il vestito giusto di Ccn".

Il Centro commerciale naturale è uno strumento importante che ha anche una funzione sociale.

"Siamo felici di questo traguardo non soltanto perché gli amici di via Emilia si stringono ora in un progetto in cui la loro identità commerciale è ancora più forte – prosegue Gabriella Orlando –, ma perché la loro decisione di costituirsi in Centro commerciale naturale rappresenta un esempio di cosa si debba fare per costruire un futuro di rivitalizzazione, funzionale e sociale, degli ambiti urbani ad alta densità abitativa non necessariamente localizzati nel centro città".

Su questo argomento Giulio Gennari, presidente di Ascom Confcommercio, sottolinea che "una delle priorità e mission della Confcommercio a tutti i livelli, nazionale, regionale e provinciale è quello di contribuire in maniera fattiva alla riprogettazione e riorganizzazione delle città con iniziative strutturali che favoriscano la rigenerazione urbana delle zone già degradate o potenzialmente esposte a un futuro rischio degrado. Non è il caso di via Emilia, ovviamente, che per fortuna è ancora oggi un ambito urbano molto vivo e pulsante".

Poi Gennari fa una precisazione sui centri commerciali: "Quando Confcommercio punta il dito anche in maniera severa e determinata contro i Centri commerciali stile Maremà – prosegue – non è perché condanna la concentrazione di negozi in sé in un unico luogo, quanto, piuttosto, perché contrasta la loro delocalizzazione in zone del tutto scollegate dal tessuto sociale ed economico cittadino. Ci piacerebbe, ad esempio, che l’ex cinema Marraccini potesse replicare i Magazzini Harrods. Il tema era e resta la rigenerazione di luoghi che sono già agglomerati". Orlando conclude: "L’auspicio, ora, è che anche altre realtà cittadine possano seguire lo stesso esempio. Noi siamo a disposizione".