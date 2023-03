"Qualità della vita peggiorata in tre anni"

Tra gli imprenditori toscani del terziario, uno su quattro ritiene che la qualità della vita sia peggiorata negli ultimi due anni. È quanto emerge dall’indagine di Confcommercio in occasione della decima Giornata della Legalità. Un dato superiore alla media nazionale, pari al 17,8%. "Secondo le stime della nostra associazione – commenta Giulio Gennari, presidente Confcommercio Grosseto – le cause della qualità della vita in peggioramento vanno ricercate nella diminuzione del reddito medio e nella riduzione della sicurezza percepita. La buona notizia, però, è che in Toscana, come nel resto del centro Italia, la fiducia nelle forze dell’ordine e nella giustizia resta alta". Abusivismo e contraffazione restano i fenomeni criminosi considerati più dannosi per le aziende di commercio, turismo e servizi: il 63,8% degli imprenditori se ne ritiene "molto o abbastanza" penalizzato. Un dato comunque inferiore alla media nazionale del 65,1%.