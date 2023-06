"Quale sanità per il territorio?", incontro del Tavolo della Salute

"Quale sanità per il nostro territorio?". E’ il titolo dell’incontro del Tavolo della Salute sui servizi di assistenza dell’ospedale e e servizi socio – sanitari saranno i temi al centro del dibattito dell’iniziativa con un focus specifico che analizzerà lo stato dei servizi e quali prospettive si profilano per il presidio ospedaliero e la zona socio – sanitaria, prospettive che avranno ricadute sui professionisti e sui cittadini. Sono previsti interventi dei consiglieri regionali, organizzazioni sindacali, professionisti. Il Consigliere Ulmi ha già dato la propria disponibilità, così come componenti del mondo politico, sindacale e delle associazioni. L’Incontro è previsto per sabato 17 alle 9.30 e si svolgerà al centro sociale Auser di Massa Marittima in via Curiel 9 – Zona Poggio. L’incontro è aperto alla partecipazione di istituzioni, cittadini, forze politiche e associazioni di volontariato. Coordinano i lavori i rappresentanti del Tavolo della Salute che invitano alla partecipazione anche i cittadini.