"Quadri di Miniera a Grosseto: tuffo nel passato"

Valerio Radi espone nel Palazzo della Provincia: giovedì alle 12 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica "Quadri di Miniera" che rimarrà visitabile fino a 31 dicembre. Durante l’inaugurazione sarà presentato anche il libro fotografico "Quadri di Miniera" edito da Innocenti Editore di Grosseto e grazie alla quale, il libro è stato presente nel 2022 e 2023 al Salone del libro di Torino. Saranno presenti Francesco Limatola, presidente della Provincia e Cecilia Buggiani consigliera provinciale. Modera Paolo Pisani.

Le bellissime fotografie esposte da Valerio Radi sono il risultato di un’attenta ricostruzione storica dell’autore: sono state realizzate utilizzando comparse in abiti d’epoca che hanno simulato il lavoro nelle miniere. Una ricostruzione suggestiva di scene di vita quotidiana. Il progetto ha coinvolto le associazioni e il personale del Parco nazionale delle Colline metallifere, che si sono prestate a questa rievocazione ambientata in luoghi autentici.

"Questa mostra è imperdibile per chiunque desideri immergersi nel ricco passato minerario che rappresenta una parte essenziale dell’identità della nostra provincia – dice Francesco Limatola, presidente della Provincia –. Le opere di Radi catturano con maestria le storie e le emozioni del lavoro in miniera, che per generazioni ha sostenuto l’economia locale.