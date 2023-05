"Putin e Zelensky, Ora diventate amici" L’appello degli studenti

"Cari Putin e Zelensky: la guerra non è l’unica via di comunicazione. Diventate amici e andate a giocare insieme". Questo è un breve estratto della lettera indirizzata ai responsabili di Russia e Ucraina che Emanuele, Fabio, Layahn, Lorenzo e Lucio studenti di classe prima della scuola secondaria "G. Ungaretti" dell’Ic Gosseto 3 hanno letto sul palco allestito a Santa Maria degli Angeli per la marcia della pace Perugia-Assisi. Dal settembre 2021 l’Ic Grosseto 3 aderisce alla rete scuole di pace e i ragazzi hanno partecipato alla loro prima Marcia.