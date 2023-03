"Puntone, lavori inutili Spariranno i parcheggi"

"I lavori al Puntone di Scarlino, nonostante la presentazione in pompa magna, fanno discutere". Lo dicono i gruppi consiliari di "PensiAmo Scarlino", "Per Scarlino" e "Scarlino Insieme". "All’assemblea è stato subito evidente che l’accoglienza da parte dei residenti e commercianti direttamente interessati dall’intervento non sarebbe stata calda come allora – aggiungono – e disposta ad accettare supinamente una rivoluzione del traffico che andrà a danneggiare e colpire in maniera diretta queste due categorie. Non si capisce infatti quali siano le migliorie alla viabilità, che non prevede nessun intervento su sicurezza e traffico se non la scomparsa quasi totale dei parcheggi rimasti nel centro abitato". "Secondo noi la fretta e la bramosia di realizzare questa nuova viabilità (pagata da Promomar) – chiudono – senza un coinvolgimento della popolazione e soprattutto delle attività produttive è un grave sgarbo da parte del Comune, che non tiene in nessun conto le opinioni dei suoi contribuenti".