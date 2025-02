"Punto Digitale", che successo: già tre i percorsi attivati

FOLLONICAIl "Punto Digitale Facile" di Follonica, gestito dalla cooperativa sociale Arcobaleno, è nato per favorire l’inclusione digitale e supportare i cittadini nell’uso della tecnologia e sta ottenendo un buon riscontro da parte della comunità. Dopo l’Open Day, che ha inaugurato il primo corso dedicato all’utilizzo consapevole di strumenti digitali, sono stati attivati ben tre percorsi formativi che hanno coinvolto un totale di 19 partecipanti. "Un bel successo di utenti al punto digitale – commenta l’assessore Eleonora Goti, con delega al sociale e all’innovazione tecnologica – oltre ai tre corsi, frequentati da poco meno di 20 cittadini, l’interesse dimostrato dalla cittadinanza: oltre 100 gli utenti che hanno richiesto supporto per accedere ai servizi digitali". Il servizio maggiormente richiesto è senza dubbio l’attivazione dello Spid e le informazioni sull’utilizzo delle applicazioni di ambito sanitario. Ma sono di interesse anche una serie di servizi personalizzati come i social network.